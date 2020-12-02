Около 16 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кроме коронавируса, жителей Иркутска и региона атакуют и обычные ОРВИ. В то же время, по данным Роспотребнадзора Приангарья, заболеваемость ими сейчас ниже эпидпорога. Рост отмечен только среди детей от 3 до 14 лет.

"Всего за прошедшую неделю на территории региона зарегистрировано 15995 случаев заболевания ОРВИ, 37% заболевших составляют дети до 14 лет, - отмечают в пресс-службе ведомства по Иркутской области. -По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в настоящее время заболеваемость связана с вирусами не гриппозного происхождения.

С начала сентября в Приангарье продолжают ставить прививки против гриппа. Сегодня их уже сделали 1 млн. 038 тысячам жителей области (43,3% от численности населения). Чуть больше четверти из них -дети. Специалисты напоминают, что иммунитет после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется около года.