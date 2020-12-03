Бывшего транспортного прокурора арестовали по подозрению в мошенничестве в Иркутске Фото: Андрей КОПАЛОВ

Органы следствия подозревают бывшего транспортного прокурора Иркутска в мошенничестве. Накануне мужчина был задержан и помещен под стражу.

«Свердловским районным судом города Иркутска избрана мера пресечения - заключение под стражу в отношении бывшего транспортного прокурора Иркутска, обвиняемого органами следствия в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», - сообщает пресс-служба суда.

Максимальное наказание, предусмотренное за это нарушение в Уголовном кодексе России – лишение свободы на срок до 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается, по его итогам материалы дела будут переданы в суд.

Читайте также:

Экс-министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева отправлена под стражу. В СИЗО бывшая глава ведомства пробудет как минимум два месяца (подробности)

Учительница из Иркутска «подарила» мошенникам 2,5 миллиона рублей. А 66-летняя пенсионерка отдала воздыхателю из «Америки» 126 тысяч рублей (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08