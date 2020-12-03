Коллекторам выписали штраф за угрозы беременной иркутянке Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Долг отдайте, иначе…» - смс-сообщения и звонки с угрозами и оскорблениями стали все чаще раздаваться в доме беременной жительницы Иркутска после того, как к ней домой пришел сотрудник организации, предоставляющей займы населению. С ним женщина тогда поговорила, хотя дверь открывать не стала.

Звонили с незнакомого номера, пытались оказывать психологическое давление через третьих лиц, прекрасно зная, что иркутянка беременна. Когда терпение и нервы кончились, женщина пошла к судебным приставам с жалобой. Специалисты установили, что нарушением является не только частые звонки, но и сам номер телефона.

«Он не предназначался организацией для непосредственного общения с должником, что также нарушает требования Федерального Закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов.

Судебные приставы провели проверку, результатами которой стало привлечение микрофинансовой организации к административной ответственности. Дело было рассмотрено в Октябрьском районном суде Иркутска. Нарушители выплатят штраф – 20 тысяч рублей.

НА ЗАМЕТКУ!

Согласно закону, коллекторы могут звонить должникам 1 раз в день, 2 раза в неделю, в общей сложности - восемь раз в месяц. Ограничено также время, в которое могут эти звонки раздаваться: в будни с 08.00 до 22.00, в субботу, воскресенье и праздники - с 09.00 до 20.00. Звонить родственникам или коллегам коллекторы не имеют права.

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