Танец дружбы ехор станцуют в Иркутской области в 2021 году

Приангарье – территория многонациональная. И, прежде всего, как говорят, это бурятская земля. Рукой подать до Усть-Ордынского бурятского округа, много истинно бурятских деревень в регионе, все пропитано этой культурой, традициями и уважением к ним. Так, одно из событий, которое уже на слуху у всех жителей Иркутской области – это акция «Глобальный ехор». Помните, когда у стадиона «Труд», а раньше было и в сквере Кирова и у памятника Александру III, собираются сибиряки, берутся за руки и танцуют…?!

Так, в 2020 году глобальный ехор танцевали в Иркутске 24 февраля у «Труда». Все потому, что в этот день наступил Сагаалган - Белый месяц, который приходит всегда сразу после Восточного Нового года.

- Большой ехор символизирует единение народа, сохранение традиций и встречу весны, - рассказывают в Центре культуры коренных народов Прибайкалья.

В этом году ехор (Новый год по Восточному календарю 12 февраля) тоже будут танцевать, но из-за пандемии, наверное, количество участников будет ограничено. А, возможно, организаторы и вовсе откажутся от массового действа. Но обязательно в своих узких кругах все равно возьмутся за руки и станцуют и пусть даже в масках. Традиция!

Напомним, что Сагаалган праздник семейный, буряты встречают его только дома. Встают с первыми лучами солнца, накрывают на стол. Обязательно ставят белую пищу – молоко, сметану, творог, выпечку – калачи, хворост, печенье. Вечером принимают гостей и угощают их вкусными национальными блюдами.