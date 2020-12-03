Как встречают Новый год китайцы в Сибири Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не секрет, что в Иркутской области проживает достаточно много граждан Китая. В основном в Иркутск они приезжают, чтобы учиться в наших университетах или работать, зачастую в сфере торговли. Исторически между регионом и Поднебесной сложились тесные связи, сотрудничество. И в преддверии новогодних праздников напомним, как отмечают их китайцы. Ведь их традиции сильны, интересны и основаны на древней культуре и философии.

Так, одно из правил, которые известны "КП"-Иркутск – на праздничном столе в новогоднюю ночь должно быть не меньше 16 блюд. Из обязательных – карп, свиная ножка, соя и, конечно же, пельмени с разными начинками. Называются они «Цзяоцзы». И в одну из них кладут монетку. Того, кому она попадется, ждет хороший богатый год – деньги будут.

И, между прочим, есть еще несколько поверий, связанных с материальным благополучием. Например, деньги в принципе – хороший подарок. Дарят их обязательно в красном конверте. А вот елку дома китайцы редко ставят, а украшают жилища фонариками и плакатами с пожеланиями. Еще одна из традиций – в новогоднюю ночь надеть новую одежду. Говорят, что она приносит удачу и обязательно опять же что-то из красного (носки, ремень и т.д.). Этот цвет символизирует достаток и благополучие. Ну а еще, знаете, почему китайцы любят салюты? В Поднебесной считается, что громкие звуки отпугивают злых духов.

Наконец, напомним, что в Китае Новый год отмечается не 31 декабря, как у нас, а по Восточному календарю. В 2021 году праздник выпадает на 12 февраля.