Ищут три месяца: 35-летний мужчина пропал без вести в поселке Усть-Ордынский. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Полицейские Приангарья вот уже три месяца ищут пропавшего без вести 35-летнего Геннадия Буинова из поселка Усть-Ордынский. Мужчина бесследно исчез еще 11 сентября этого года. Около 23 часов он вышел из дома, и не вернулся. До сих пор ни с кем из родных и близких на связь он не выходил.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего мужчины. На вид ему 35 лет, азиатский тип лица, рост около 180 см, среднего телосложения. У него черные короткие волосы, овальное лицо, прямой нос, тонкие губы. Из особых примет выделяют шрам на груди слева размерами 1см на 1,5 см, шрам от аппендицита справа на животе, 1 боковой зуб позолоченный, рядом с ним зуба нет.

Был одет в черную куртку, черные брюки, при себе у него был черный мобильный телефон Хонор 9А,. По факту пропажи мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».