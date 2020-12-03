Стало известно, когда в Иркутск придет первый мороз. Фото: Влад КОМЯКОВ

Декабрь. В Иркутской области холода уже прошлись. Правда, по северу региона. А когда первый мороз придет в сам Иркутск? Увы, но природа шансов на совсем уж теплую зиму не дает. У нас Сибирь, а не Сочи.

-Уже сегодня ночью, на 4 декабря, в городе ожидается -16, - рассказала корреспонденту КП-Иркутск заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - В это же время в Ангарске, в Хомутове температура воздуха опустится уже до - 24. Примерно такая погода ждет юг и центр Иркутской области все ближайшие дни.

Итак, готовимся. В городе будет стоять легкий морозец: -11..-14 днем и -21...-25 ночью. Причем рассчитывать на то, что "хотя бы днем потеплеет", не приходится.

-Зимой всем необходимо учитывать, что день очень короткий, - добавляет Юлия Янькова. - По сути, он начинается после двенадцати, а к четырем дня уже Солнце начинает садиться. Поэтому наша дневная температура - она только на несколько часов, буквально на пару. И их вы, скорее всего, проведете на работе. А вот утро, когда все спешат на маршрутки, и вечер - когда домой, обещают вполне зимние температуры.

Между прочим, на севере региона иная ситуация. Туда как раз идет метель. Будет идти снег и достаточно тепло: -11...-16.