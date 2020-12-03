"Чтобы не мучилась": сибиряк задушил прикованную к постели из-за болезни жену. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Год ухаживал 50-летний сибиряк за своей женой, прикованной к постели после тяжелой болезни. Легче ей не становилось и тогда муж пошел на убийство.

"По версии следствия, в декабре 2019 года мужчина, желая облегчить состояние больной, решился на преступление. Обвиняемый задушил потерпевшую" - сообщает подробности СУ СКР по Иркутской области.

Сдаваться в полицию после произошедшего он не пошел, но и не прятался. Жителя Шелехова достаточно быстро задержали. На допросах он рассказал, что "устал ухаживать" за лежачей больной.Но в дом инвалидов он отдавать ее тоже не хотел. В обстоятельствах этого дела уже в ближайшее время предстоит разбираться Иркутскому областному суду. Там будут установлены все мотивы, которые двигали мужчиной и определено наказание по статье за убийство. Эвтаназия в нашей стране законом не разрешена и является преступлением.