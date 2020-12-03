Отключение света в Иркутске 4 декабря 2020: адреса, когда дадут электричество Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение света в Иркутске 4 декабря 2020 планово проведут в Ленинском, Октябрьском и Свердловском районах. Электричества не будет в части домов от получаса до десяти с половиной часов. Подача электроэнергии прекратится на время также в Малой Еланке и Максимовщине.

«Просим жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях», - рассказали КП-Иркутск в Иркутской электросетевой компании.

Проведенные вовремя ремонт и диагностика позволят повысить надежность сетей. Так, отключение света в Иркутске 4 декабря 2020 пройдет в домах на улицах Розы Люксембург, Тельмана, Пржевальского, 4-я Советская, 6-ая Советская, Александра Невского, Аэрофлотская, Депутатская, Карла Либкнехта, Красных Мадьяр, Трилиссера, Доржи Банзарова, на бульваре Рябикова и других (смотрите таблицы).

Отключение света в Иркутске 4 декабря 2020: Ленинский район

Отключение света в Иркутске 4 декабря 2020: Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 4 декабря 2020: Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 4 декабря 2020: Октябрьский район

Отключение света в Иркутске 4 декабря 2020: Октябрьский район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 4 декабря 2020: Свердловский район

Отключение света в Иркутске 4 декабря 2020: Свердловский район. Фото: ИЭСК

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