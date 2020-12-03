МЧС: метели и сильный ветер ожидаются в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники МЧС Приангарья предупреждают жителей Иркутской области о неблагоприятном прогнозе погоды. В пятницу, 4 декабря, в северных районах региона ожидаются метели. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 2-7 м/с, временами будут порывы до 18 м/с.

«Температура ночью -9,-14, при прояснении -19,-24, в центральных, южных, верхнеленских районах -26,-31, при натекании облачности -18,-23», - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Днем уличные термометры покажут -8,-13 градусов, местами -17,-22».

Спасатели предупреждают о том, что во время сильного ветра возможны короткие замыкания из-за перехлеста проводов, из-за этого возможны отключения электричества – чтобы избежать аварий.

В Иркутск, по традиции, конечно, теплее. Сегодня ночью до -23, днем в региональном центре -11, -13 градусов.

Советы МЧС при метелях:

- не оставлять окна, чердаки и вентиляции открытыми;

- убрать с балконов незакрепленные вещи.

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