Сабантуй в 2021 году отпразднуют в Иркутской области

Сабантуй каждый год с размахом отмечают в Приангарье. На большое спортивно-культурное мероприятие, имеющее статус областного праздника, съезжаются представители разных народов. Так, не раз гостей радушно принимали на бурятской земле, в селе Оса Боханского района. Кстати, именно здесь, в 1990 году, впервые в Иркутской области прошел Сабантуй.

«История торжества уходит корнями в тысячелетия, - рассказывал «КП» председатель Татаро-башкирского культурного центра Рамис Султанов. - Это был языческий праздник, на котором задабривали духов плодородия, просили хороший урожай».

Обычно в Иркутской области Сабантуй проходит в июне. В 2018 и 2019 годах он проходил в поселке Залари, также отмечали его в Иркутске на острове Юность. В 2020 году больших торжеств не было, а в следующем – пока неизвестно, все зависит от эпидемиологической ситуации.

Как проходит Сабантуй? Начинается он с шествия, перед зрителями идут команды – представители национальных центров региона. Затем, как правило, яркая церемония открытия, со словами приветствия к гостям обращаются власти, в том числе и самого высокого уровня – из правительства Иркутской области. И обычно подчеркивается важность Сабантуя в Приангарье, ведь праздник объединяет людей разных наций и вероисповеданий и является примером толерантности и дружбы народов.

Ну а далее начинаются выступления коллективов – танцы, песни, спектакли. В то же время предусмотрена большая спортивная программа, в которой обязательно присутствует национальная татарская борьба куреш (есть сходство с греко-римской борьбой), победитель схваток получает обычно в подарок барана. А еще скачки на лошадях, состязания по гиревому спорту, волейболу, футболу и другие. Не обходится и без исконно татарских игр - бег с яйцом в ложке, с ведрами на коромысле, в мешке, со связанными ногами, бой мешками с соломой и перетягивание каната.