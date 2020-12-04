Вакцинировать врачей и педагогов от коронавируса в Иркутской области начнут в 2021 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В первые месяцы 2021 года в Приангарье начнут ставить вакцины от коронавируса. Как стало известно "КП"-Иркутск, в ближайшее время в регион доставят примерно две тысячи доз вакцины. Первыми их смогут получить медики и педагоги. Процедура - добровольная, будет делаться по желанию людей.

- Также на заседании оперштаба было принято решение о продлении по 17 января режима самоизоляции для граждан старше 65 лет, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Работающие пенсионеры по-прежнему могут оформить больничный лист.

Кроме того, в регионе создали резерв коек для больных коронавирусом. А ковидные госпитали начнут возвращаться к плановому приему. В первую очередь, это будет госпиталь ветеранов, гериатрический центр, а также онкология.

пресс-службе правительства Иркутской области

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