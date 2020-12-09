Трое малышей остаются в больнице после отравления в детсаду Ербогачена Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Мам, животик болит»… - еще 30 ноября малыши из детсада в Ербогачене, что в Катангском районе, пожаловались родителям на плохое самочувствие.

Оказалось, что они подхватили острую кишечную инфекцию. Всего с того дня заболели 40 воспитанников и сотрудников детского сада. Как минимум, у 18 из них обнаружили бактерии - сальмонеллы. Как стало известно «КП» - Иркутск, в стационаре все еще остаются трое детей.

- Остальные лечатся амбулаторно, - рассказали в министерстве здравоохранения Приангарья. - Состояние удовлетворительное.

К счастью, обошлось без тяжелых случаев. Проводится эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, чем конкретно отравились дети и взрослые. В детсаду проверено все: пищеблок, вода, продукты, поверхности предметов… И предварительные результаты уже есть.

- Причиной заболевания могло стать нарушение технологии приготовления блюд, в частности куриных котлет, - рассказали специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Детский сад временно закрыт, там проводят дезинфекцию. Чтобы инфекция не распространилась дальше, медики наблюдают за здоровыми детьми и сотрудниками детского сада, которые контактировали с заболевшими, - не появятся ли у них симптомы отравления.

Тем временем СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий».

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