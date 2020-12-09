В топ-7 самых популярных курортов Сибири 2020 вошли Байкальск и Листвянка. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил, по своим данным, топ-семь самых популярных курортов Сибири в 2020 году. При этом даже не обсуждается тот факт, что популярность мест для отдыха за Уралом в этом году стала еще выше. Безусловно, свою роль здесь сыграла и пандемия коронавируса, которая, в связи с ограничениями, заставила жителей России обратить внимание прежде всего на внутренний туризм. Подробности сообщает ИА "Байкал-инфо".

Так, в ТОП-7 самых популярных курортов Сибири в 2020 году, по версии Tvil.ru, входят:

- Шерегеш

- Байкальск

- Яровое

- Чемал

- Листвянка

- Манжерок

- Белокуриха

- Увеличение бронирований в этих направлениях от 30 до 100% по сравнению с прошлым годом, а размещение за сутки обойдется в 3 500 рублей. И, что удивительно, 75% туристов в этом году путешествуют в одиночку, - отмечают аналитики портала.

Правда, что удивительного? Люди беспокоятся и за себя, и за близких. Именно поэтому они предпочитают останавливаться не в гостиницах, а в отдельных домиках на турбазах.