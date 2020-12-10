Неизвестные сняли деньги с карты пропавшего на вокзале в Иркутске вахтовика из Томска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Иркутска просят сибиряков оказать содействие в поиске пропавшего вахтовика. Юрий Наклевкин прилетел в столицу Приангарья после работы в одном из поселков региона. Отправился на вокзал, откуда должен был на поезде отправиться домой в Томск. Однако, судя по всему, до вагона мужчина так и не добрался.

«Полиция ведет розыск без вести пропавшего гражданина Наклевкина Юрия, 1975 года рождения», - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – «Он 7 декабря, находясь в районе станции Иркутск-Пассажирский, ушел в неизвестном направлении».

Как выяснилось, на следующий день – 8 декабря - с его банковской карты неизвестные люди сняли деньги. Сейчас сотрудники МВД выясняют их личности.

«Юрию Наклевкину на вид 40-45 лет», - передают приметы пропавшего полицейские. – «Ростом мужчина около 170 см, лицо европейское, телосложение крепкое, есть залысины».

Полиция Иркутска разыскивает пропавшего вахтовика из Томска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

КОНКРЕТНО

Если вы знаете что-либо об обстоятельствах исчезновения разыскиваемого, звоните по телефонам в Иркутске: 41-11-64, 68-02-24, 02 (с мобильного 02) либо по телефону доверия Главного управления МВД России по Иркутской области – 21-68-88.