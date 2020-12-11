Жителей Иркутской области предупредили о морозах до -48 градусов Фото: Влад КОМЯКОВ

В Иркутскую область нагрянут морозы до -48 градусов. Как сообщает "Байкал Инфо", столбик термометра упадет уже в эти выходные.

В ночь на субботу, 12 декабря, самые сильные холода ударят по Катанскому, Киренскому, Усть-Кутскому районам: ночью до -33…-38, а в отдельных территориях до -43…-48 градусов! Днем воздух прогреется до -23...-28, кое-где до -33…-38.

В Иркутске не так морозно. Ночью столбик термометра покажет -22…-24, а днем -14…-16. Днем ожидается небольшой снег и северо-западный ветер скоростью 3-8 м/с.

В северо-восточных районах температура опустится до -22…-27, а при прояснении и вовсе до -32…-37. В западных районах будет чуть теплее: -16…-21 градус ночью, днем -13…-18, в низинах -23…-28 градусов.

Спасатели на севере Приангарья будут дежурить на трассах в усиленном режиме, чтобы при необходимости помочь автомобилистам.