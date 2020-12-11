Сибирячка спасла 10-летнего сына из горящего дома, а сама погибла Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Мама, мама! - рыдал 10-летний мальчонка, одиноко стоя на улице. Перед ним полыхал дом. Его дом. А внутри осталась мать. Как стало известно "КП"-Иркутск, все происходило ночью 11 декабря в поселке Улькан, что в Казачинско-Ленском районе.

Плач ребенка услышал сосед, выскочил к нему. Вызвал пожарных. Огонь они потушили быстро. Но, увы, 34-летнюю женщину спасти не удалось. В обгоревшем здании нашли ее тело.

Оказалось, что сибирячка спасла жизнь сыну. В ту злополучную ночь они остались дома вдвоем. Глава семейства работал на вахте, второй ребенок ночевал у бабушки с дедушкой. Ночью загорелась кухня, где стоял бойлер. Женщина разбудила ребенка и вытолкала через окно на улицу. А потом оно захлопнулось. Выбраться сама не смогла... Двухэтажный деревянный дом вспыхнул полностью.

- В качестве наиболее вероятной причины пожара рассматривается аварийный режим работы электрооборудования, - пояснили подробности трагедии в ГУ МЧС по Иркутской области.

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