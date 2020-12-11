«Байкал-Энергия» уверенно обыграла ульяновскую «Волгу»

«Байкал-Энергия» дома обыграла ульяновскую «Волгу». Фото: Анна ПОПОВА

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» одержали очередную победу в домашней серии игр Суперлиги. На своем льду бело-синие уверенно обыграли ульяновскую «Волгу» со счетом 7:3.

Преимуществом иркутские хоккеисты завладели еще в первом тайме. Уже к 25-й минуте два мяча в ворота «Волги» отправил наш шведский легионер Мартин Ландстрем. Вскоре гости смогли отыграть один мяч, но перед самым перерывом защитник бело-синих Максим Семенов точным ударом закрепил лидерство нашей команды. Во втором тайме хозяева льда не стали сбавлять темп, и еще четыре раза поразили ворота соперника. Дубль оформил Павел Плешивцев, по разу отличились Андрей Прокопьев и Вячеслав Вдовенко. «Волга» смогла ответить на это лишь двумя голами.

Следующий матч «Байкал-Энергия», которая закрепилась на 4-м месте в турнирной таблице, проведет на выезде. 15 декабря бело-синие сыграют в Новосибирске против «Сибсельмаша».