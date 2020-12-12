Аварийное отключение отопления произошло 12 декабря в Киренске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром в некоторых домах в городе Киренск стало заметно холоднее. Все потому, что из-за аварии на сетях там на время отключили отопление. Батареи перестали нагреваться в 4 многоэтажках и 5 частных домах. К счастью, социальные объекты, такие как школы, детские сады и больницы, это не задело.

"В домах, которые на время остались без отопления, проживают 125 человек, 25 из которых - дети", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

На месте аварии работают 14 специалистов и 4 единицы техники. Среди них есть как работники коммунальных служб, так и сотрудники МЧС. Тем временем обстановка с погодой в северном городе совсем не благоприятная. Согласно данным Иркутского УГМС, температура в этом районе 12 декабря может опускаться от минус 27 до минус 32 градусов, а местами даже до минус 42.