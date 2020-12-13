В Саянске назовут улицу в честь умершего от коронавируса врача. Фото: администрация Саянска

Администрация Саянска решила назвать одну из улиц города в честь врача Василы Нуриахметовой. Имя педиатра, которая боролась с коронавирусом, и сама умерла от этой инфекции, присвоят улице, ведущей к больнице, в которой она долгие годы заведовала педиатрическим отделением. Пока же эта улица носит название Советской Армии.

- В Саянске Василу Нуриахметову звали Вера Николаевна, – рассказывают в пресс-службе администрации Саянска. - Когда она только приехала в Саянск, она сама попросила так себя называть. Все привыкли к этому имени. Доктор Вера. Ее знали, любили, ценили как настоящего профессионала и благодарили за спасенное здоровье и жизни детей.

За 31 год своей работы Вера Николаевна прошла путь от врача-ординатора до заведующей педиатрическим отделением. Она внесла большой личный вклад в практику детского здравоохранения города и региона.

- Жить на работе, гореть на работе – это о ней, о нашей Вере Николаевне, – говорит член профсоюзного комитета больницы Татьяна Гаврилович. – Она буквально жила в отделении.

В планах администрации Саянска также – установить в городе памятный знак в районе перекрестка проспекта Ленинградского и улицы, которой будет присвоено имя Нуриахметовой. По замыслу знак будет посвящен не только Вере Николаевне, но и всем медикам, ведущим борьбу с коронавирусом. На нем планируется разместить надпись «Славы и памяти достойны», барельеф образа Веры Нуриахметовой, а также изображение врача в защитном костюме.