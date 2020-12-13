13 сибиряков погибли на пожарах в Иркутском районе с начала года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожарные бьют тревогу: с начала гола в Иркутском районе случилось 599 пожаров, на них погибли 13 сибиряков из них трое - дети. Еще 16 человек пострадали. Статистика, по данным МЧС, по сравнению с прошлым годом ухудшилась. А особенно в последнюю неделю: наступили морозы, и местные жители стали чаще включать обогреватели, увеличив нагрузку на электросети, либо сильнее растапливают печи.

- Из-за аварийного режима работы электрооборудования зарегистрировано 204 пожара, по причине неисправности печного отопления - 68 пожаров, 34 пожара произошло из-за неосторожного обращения с огнем, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Как стало известно "КП"-Иркутск, специалисты проводят в Иркутском районе профилактические рейды, предупреждая, что нужно быть максимально осторожными с печами и электроприборами. В некоторых домах устанавливают пожарные извещатели. На особом контроле - Урик, Хомутово, Марково и ближайшие к ним деревни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08