На улице Подгорная в Иркутске загорелся деревянный жилой дом Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вечером 13 декабря на улице Подгорная в Иркутске загорелся деревянный одноэтажный жилой дом. Фотографии, как от здания валит густой дым, уже появились в соцсетях, но пожарных очевидцы вызвали поздно.

- На момент прибытия первого подразделения дом был охвачен огнем. Сообщение поступило поздно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - На месте работают подразделения пожарно-спасательных частей, в настоящее время тушение продолжается. Пострадавших нет!

Как уже сообщал сайт irk.kp.ru, сотрудники МЧС бьют тревогу - с начала 2020-го в Иркутском районе произошло 599 пожаров, в них погибли 13 человек. Цифры выше, чем в прошлом году. Особенно ситуация обостряется зимой, когда в морозы жители частных домов сильнее растапливают печи или чаще включают обогреватели, и по этой причине на электросети вырастает нагрузка.

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