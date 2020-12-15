Школьники из Иркутской области могут уйти на каникулы на неделю раньше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отвечая на вопросы в программе "Кобзев на связи" на канале "Россия 24" губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы отправить школьников на каникулы на неделю раньше срока, то есть уже со следующей недели. Решение мы с вами узнаем достаточно скоро, и, вполне вероятно, что оно таким и будет. Ничего чрезвычайного в этом нет, очень часто дети уходили на новогодние каникулы раньше срока, особенно если поднималась заболеваемость ОРВИ. А сейчас именно так и происходит, на повестке дня не только коронавирус.

- За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано 14256 случаев заболевания ОРВИ, из которых 52% приходится на долю детей до 14 лет, - сообщает подробности Управление Роспотребнадзора по Иркутской области. - Показатели заболеваемости острыми респираторными инфекциями сохраняется на неэпидемическом уровне. Тем не менее, среди детей от 3 до 14 лет отмечается положительный темп прироста заболеваемости.

Кстати, грипп в регионе, по данным эпидемиологов, пока не зарегистрирован. Может, не в последнюю очередь потому, что прививки успели сделать 53,3% населения.

Что же касается причин, по которым дети могут уйти на каникулы чуть раньше, то они связаны не только с ОРВИ или коронавирусом В частности, отменены массовые мероприятия, утренники, которые в основном и проводились в конце декабря. Зато открыты катки, можно кататься на лыжах. Можно праздновать Новый год во дворе у елочки, можно позвать новогоднего волшебника домой.