Фура провалилась под лед на реке Витим в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сотрудники МЧС даже не успели открыть ледовую переправу через реку Витим, как по ней решил проехать водитель многотонного грузовика, при этом, не посчитав общий вместе с грузом тоннаж.

«Автомобиль весит 15 тонн, перевозил он груз – 25 тонн», - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - «Водитель, съезжая на лед еще не открывшейся переправы, не мог не видеть уже выставленных знаков, где указана грузоподъемность переправы – до 30 тонн».

В результате в 15 метрах от берега фура частично ушла под лед. На поверхности осталась видна лишь часть кабины.

«Также разрушена ледовая переправа, и пустить автотранспорт по ней придется гораздо позже выбранного ранее срока», - отметил пресс-службе спасателей заместитель начальника Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Сотрудники ГИМС еще раз предупреждают: на данный момент в Иркутской области нет ни одной ледовой переправы. Такая нынче теплая зима, лед просто не успел замерзнуть до нужной толщины.

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