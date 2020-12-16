Еще 270 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в Иркутской области не утихает. За прошедшие сутки этот диагноз поставили еще 270 заболевшим. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 36734. Об этом 16 декабря сообщает оперативный штаб Приангарья по борьбе с распространением инфекции.

На данный момент в больницах все еще находится 3572 человека. За прошедшие сутки выздоровели 259 человек, а всего - 31958.

Увы, за сутки 16 пациентов умерли от коронавируса. Всего от инфекции в Иркутской области скончались 1113 человек, и еще 164 - от других болезней.

Если посмотреть карту распространения вируса, то в числе самых зараженных территорий - Иркутск, Иркутский район, Ангарск, Бодайбо, Усть-Илимск, Усть-Кутский район, Эхирит-Булагатский район. Больше всего новых заражений зарегистрировано в областном центре - 45 случаев за сутки.