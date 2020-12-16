Руслан Болотов: Света должно быть много!

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Мэр Иркутска Руслан Болотов на пресс-конференции 16 декабря отметил, что в 2020 году, который запомнится не самыми хорошими событиями, связанными с пандемией, в областном центре все-таки было сделано многое. Чего только стоит открытие Ледового дворца «Байкал», строительства которого иркутяне ждали не один десяток лет. Также в этом году в столице региона появился уникальный образовательный объект – «умная школа» - «Тока будущего».

- Нам есть чем гордиться, - подчеркнул Руслан Болотов. - Иркутск заслуживает того, чтобы сюда приезжали не просто транзитом, по пути на Байкал. В городе много уникальных мест, которые стоит посетить. И такие места нужно популяризировать.

Сейчас приближаются новогодние праздники. Массовых торжеств в эти дни в городе, как и практически по всему миру, конечно же, не будет. Между тем иркутянам все-таки создадут праздничное настроение, украсив город яркими огнями.

- Новогодняя атмосфера должна быть, - сказал мэр. - Будем расширять количество освещенных объектов. У нас несколько месяцев холода и рано темнеет, поэтому света должно быть много!