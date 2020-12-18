Более ста киргизских всадников соревновались в национальной игре «кок-бору» под Иркутском. Фото: Нурдина Эримбетова

В селе Хомутово Иркутская областная общественная киргизская национально-культурная организация «Единение» 13-14 декабря провела национальную игру «кок-бору». Играют в нее – грубую, динамичную, зрелищную - только мужчины – искусные всадники. Сравнить «кок-бору» можно с настоящим сражением, хотя отчасти она напоминает футбол с тушей животного вместо мяча (в этот раз молодого бычка). Всадникам нужно перекинуть тушу в зону противника, в то время когда соперники пытаются помешать.

Откликнулись на приглашение киргизов из Иркутской области киргизы из Новосибирска, Красноярска, Читы, Улан-Удэ, Республики Хакасия. В общей сложности собралось более 100 всадников.

Соревнование в игру "кок-бору" киргизы в Иркутской области проводят каждый месяц. Фото: Нурдина Эримбетова

- Среди киргизов Приангарья «кок-бору» устраиваем каждый месяц, - рассказал председатель Иркутской областной общественной киргизской национально-культурной организации «Единение» Эрмамат Турганов. – Гостей из соседних регионов на соревнования приглашаем ежегодно, иногда получается два раза в году.

Обязательно по окончанию игр самый лучший всадник, обладающий недюжинной силой, получает приз. В этом году победителю достался автомобиль.

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