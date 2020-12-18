Игорь Кобзев жестко обозначил свою позицию по введению локдауна в Иркутской области.

Будет ли локдаун в Иркутской области? В связи с пандемией коронавируса всем стало известно, что такое локдаун. Это введение комплекса жестких ограничительных мер, закрытие предприятий, учебных заведений, введение комендантского часа, ограничение перемещений. Нам бы всем такого не хотелось, но упорные слухи о возможности подобного ходят. Глава Иркутской области Игорь Кобзев жестко отреагировал на их появление.

"Возмущен появившейся в интернет-пространстве региона информацией. Неизвестные пишут о массе дополнительных запретов, которые якобы будут введены в регионе.Ссылаются на мои решения в ходе проведения оперативного штаба по противодействию коронавируса. Приводят данные о закрытии школ, фитнес-центров, торговых центров, театров и кинотеатров. Заявляю: эта информация не соответствует действительности. Я уже говорил на своей пресс-конференции и готов повторить – локдауна в нашем регионе не будет.", - сообщает Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

Хорошая новость на Новый год? Еще бы! Что касается существующих ограничений, связанных с коронавирусом, то все они известны - это прежде всего отказ от массовых мероприятий.