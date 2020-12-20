Житель Шелехова пытался вернуть жену с помощью колдовства и лишился 800 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шелеховчанин оказался на грани развода с женой. Ни разговоры с супругой, ни советы друзей уже не помогали мужчине сохранить брак. Тогда он отправился к колдунье, телефон которой нашёл в интернете.

40-летний мужчина рассказал ясновидящей про семейные проблемы и попросил помощи. Собеседница заверила, что может помочь, но для обряда ей нужны циркониевые свечи, которые стоят тысячу рублей. Тут же сибиряк перевел колдунье эту сумму.

- Затем, заверив взволнованного клиента в том, что необходимо поработать над его горем более глубоко, мошенница выудила у него ещё 25 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ОМВД России по Шелеховскому району.

Оставшись без денег, шелеховчанин, тем не менее, не прекратил переписку с колдуньей. Он признался женщине, что больше денег в наличии у него просто нет. Тогда аферистка объяснила, что для решения его проблемы нужно провести денежный, церковный и кладбищенский обряды.

Первые два колдунья бралась провести лично и безвозмездно, а вот за третий обряд клиенту предстояло заплатить и провести время на кладбище, общаясь с духами. В надежде после обряда вернуть жену, мужчина взял в банке 800 тысяч рублей кредита. Все эти деньги он перевел аферистке, которая заверила сибиряка, что после «открытия порталов» все деньги вернуться, а жена воспылает к нему прежней любовью.

Как только мошенница получила перевод от шелеховчанина, её контакты исчезли с просторов интернета, а телефонный номер – из зоны действия сети. Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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