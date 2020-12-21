Игорь Кобзев: Важна командная работа

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев, подводя итоги уходящего года, отметил, что 2020-й выдался непростым. В связи с пандемией коронавирусной инфекции пришлось в кратчайшие сроки разворачивать госпитали и обсерваторы, решать множество вопросов в сфере здравоохранения. При этом в задачи 2020-го также входили ликвидация последствий наводнения, обеспечение пострадавших людей жильем, строительство социальных объектов.

- Большинство задач по пострадавшим от паводка районам выполнено. Прошедшие выборы показали доверие жителей. Значит, мы движемся в правильном направлении, - сказал Игорь Кобзев.

Глава Приангарья отметил, что 2021 год тоже будет нелегким. Это связано, в том числе, с бюджетом региона, который отличается от предыдущего. При этом губернатор подчеркнул, что бюджет сохраняет социальную направленность.

- Сегодня важна командная работа и консолидация всех сил, заинтересованных в развитии региона, - заявил Игорь Кобзев. - Я всегда открыт для диалога, готов встречаться, обсуждать волнующие жителей вопросы. Мне интересно работать в интересах людей и находить решения, которые позволят населению почувствовать изменения в лучшую сторону.

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