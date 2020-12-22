Водитель из Усолья, который пьяным сбил ребенка на «зебре», скрылся от следствия и прятался в Находке

м сбил ребенка на «зебре», скрылся от следствия и прятался в Находке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупная авария произошла в Усолье-Сибирском в июне 2019 года. Тогда местный житель, изрядно выпив алкоголя на даче у друга, попросил у него машину, чтобы отвезти жену и детей домой. По дороге, он решил проехаться по городским улицам с превышением скорости. Перед пешеходным переходом, мужчина едва не врезался в автомобиль, который остановился пропустить пешеходов. Лихач решил объехать машину по левой полосе. Не снижая скорости, он сбил 4-летнюю девочку, которая шла по «зебре» вместе с мамой и братом. Ребенок получил тяжелые травмы.

Прибывшие полицейские выяснили, что у нарушителя даже не было водительских прав. Помимо этого, ранее он был судим за тяжкое преступление. Экспертиза показала, что горе-гонщик сбил девочку на скорости почти 90 км/ч. Во время следствия свою вину лихач признал, оказав пострадавшему ребенку материальную помощь. Но, вскоре, не явился на очередное заседание суда, и скрывался с апреля по август 2020 года. Задержали его в Находке. На днях сибиряк услышал приговор суда.

- Он приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. – Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. После выхода на свободу, ему также запрещено садиться за руль автомобиля на 2 года.