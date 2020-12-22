Жителя Улан-Удэ похитил и ограбил сын его коллеги Фото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)

В декабре 2018 года двое приятелей из Улан-Удэ, одному из которых не исполнилось и 18 лет, решили ограбить пожилого местного жителя. Вооружившись гаечным ключом, и взяв автомобиль Honda CR-V, они выследили мужчину, напали на него, избили, и насильно усадили в салон авто.

Затем налетчики забрали у жертвы все деньги, два телефона, и найдя в кармане ключи от квартиры, отправились в жилище избитого. Там они нашли еще 130 тысяч рублей. Собрав солидный куш, сообщники отвезли мужчину, который после избиения был уже без сознания, к берегу реки Уда, где вытащили из машины и оставили его на морозе. К счастью он пришел в себя и сумел добраться до ближайшего здания, где попросил помощи.

- По горячим следам задержать преступников не удалось, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Но, в один из дней избитый мужчина по голосу узнал в сыне своего коллеги по работе одного из напавших на него молодых людей. После проверки его версия подтвердилась и сообщников задержали.

Следствию уже удалось доказать вину приятелей. Уголовное дело направлено в суд.