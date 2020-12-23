Доктор экономических наук Национального исследовательского университета \\"Высшая школа экономики\\" Сергей Смирнов рассказал NEWS.ru о том, какую меру поддержки малообеспеченных людей считает наиболее действенной. По мнению эксперта, это прямые выплаты денег тем, кто в этом нуждается, и речь даже не о целых категориях населения, а о конкретных людях.Например, как считает Сергей Смирнов, выплаты в 10 тысяч рублей, которые получали семьи с детьми в этом году, помогли некоторым заполнить брешь в их бюджете. Также экономист добавил, что увеличить пенсии и поднять уровень жизни людей может помочь подъем экономики.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНакрываем праздничный стол, как у Наденьки из «Иронии судьбы»Готовим оливье, селедку под шубой и заливную рыбу - во сколько это обойдется в Иркутске (подробности)