Эксперты уверены, что услуги в интернете, когда должнику обещают гарантированное избавление от займов, при бездумном подходе могут навредить. Об этом консультант по финансовой грамотности Минфина РФ, эксперт Национального центра финансовой грамотности Станислав Чухланцев сообщил NEWS.ru.По его мнению, банкротство для физлиц - совершенно крайняя мера, а не способ расплатиться по счетам. После этой процедуры кредитная история будет испорчена. А если у заемщика есть недвижимость или автомобиль, то на торгах все это распродадут по сниженной цене. Либо банкротство не состоится, поскольку имущества может хватить, чтобы закрыть долги.Более того, заявление о банкротстве может быть проверено на предмет фиктивности или преднамеренности.Те организации, что обещают спасти от всех долгов, по словам эксперта, обычно не говорят о том, сколько уйдет денег на процедуру, и чем она может обернуться.