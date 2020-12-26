Месяц на рынках и в магазинах Иркутска и всего Приангарья проверяли, как соблюдаются правила при торговле мясом. Только в областном центре составили по итогам рейдов 44 протокола о штрафах.\\"Аналогичные рейды также прошли во всех территориях области. Так, специалистами администрации Тайшетского района совместно с представителями Тайшетского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора, выявлено шесть нарушений ветеринарного законодательства, сумма штрафных санкций составила - 46 тыс. рублей\\", - сообщает пресс-служба администрации Иркутской области.Одновременно смотрели и за тем, как соблюдаются правила торговли в период коронавируса - от ограничений до того, носит ли персонал маски и соблюдается ли необходимая дистанция. К нарушителям правил и требований будут приняты меры в соответствии с требованиями закона. В одном случае меры примет Роспотребнадзор.