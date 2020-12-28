Как будет ходить транспорт на Новый год 2021 в Иркутске? Привыкли иркутяне встречать Новый год на сквере Кирова у елки, и домой после праздника возвращаться глубоко за полночь. Но нынче из-за пандемии не будет массовых гуляний. Поэтому и общественный транспорт прекратит возить иркутян уже в 23 часа.- 31 декабря пассажирский транспорт в Иркутске будет работать по 33 автобусным, семи трамвайным и 10 троллейбусным маршрутам, - сообщили в администрации города. - Всего на линию выйдут 220 единиц транспорта. Коммерческие перевозчики выведут 580 автобусов по 55 маршрутам.Как будет ходить транспорт на Новый год 2021 в Иркутске, уже известно. Так, 1 января коммерческий транспорт начнет ходить уже с 8 утра. А со 2 по 10 января 2021-го будет возить пассажиров по графику выходных дней, то есть маршруток в ходу будет меньше.А вот для муниципального транспорта с 1 по 10 января 2021 года разработан особый график. На многих маршрутах будет ходить всего один автобус. Как будет ходить транспорт на Новый год 2021 в Иркутске, смотрите ниже.