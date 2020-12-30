В Иркутске появились пункты приема помощи для питомника К-9, где 28 декабря случился пожар. Напомним, ранним утром там вспыхнул ветеринарный блок. В огне уничтожены лекарства для собак, а также крупы и сухой корм.- Руководство приюта обратилось к горожанам и властям с просьбой о предоставлении теплой одежды, лекарств для животных и кормов, - сообщили в администрации Иркутска. - 31 декабря будет организован сбор и транспортировка строительного мусора, образовавшегося после пожара.Как сообщал сайт irk.kp.ru, сгорел в том числе и дом владельцев питомника, Славиных. Они чудом спаслись.Всего в питомнике содержится больше 600 собак. Всем необходим корм и медикаменты. Во время пожара, напомним, погиб один щенок. Еще 25 четвероногих успели спасти. До уличных вольеров огонь, к счастью, не добрался.