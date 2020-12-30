Ночью 30 декабря в Иркутской области три человека погибли в пожарах: двое в селе Баклаши Шелеховского района, один - в садоводстве Тополек-1 в Ангарске. Всего за сутки в регионе случилось 38 пожаров, большая часть - в жилых домах. По сравнению с прошлым годом, по данным спасателей, число ЧП увеличилось.- На ухудшение обстановки с пожарами влияет понижение температур воздуха, - объясняет причины заместитель главного госинспектора Приангарья по пожарному надзору Виктор Пашков. - В сильные морозы усиленная эксплуатация отопительных систем и электронагревательных приборов приводит к пожарам.Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. Спасатели трудятся в режиме повышенной готовности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОткрыты пункты приема помощи для пострадавшего от пожара питомника К-9 в ИркутскеТуда можно принести теплую одежду, корм и лекарства для животных (подробности)