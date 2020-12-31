Иркутская область в ожидании 2021 года. Жители Приангарья продолжают получать поздравления с наступающими праздниками. Поздравил сибиряков и председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. Спикер отметил, что Новый год - любимый праздник, который с нетерпением ждут и дети, и взрослые. И 2021-й по словам Александра Ведерникова должен принести всем нам только радость.- Сегодня это желание особенно актуально, - отметил Александр Ведерников. - Уходящий год выдался очень непростым. Нас трясло в прямом и переносном смысле. Но какими бы суровыми не были испытания, они показали главное – чужой беды не бывает. В любую минуту мы можем сплотиться и протянуть руку помощи. От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лично желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья! Пусть в каждом доме царят мир и согласие. Счастья, достатка, удачи и всего наилучшего!Что касается итогов 2020 года, то по словам Александра Ведерникова, депутаты регионального парламента работали над законопроектами, призванными минимизировать экономические и социальные последствия пандемии и экономического кризиса.