Еще пять ледовых переправ проверены и открыты в Иркутской области. они соединят кратчайшим путем населенные пункты в Братском, Бодайбинском и Тайшетском районах.- Переправа через реку Витим связывает город Бодайбо с микрорайоном Бисяга. Ее грузоподъемность составляет 30 тонн. Еще одна переправа через реку Витим соединила город Бодайбо и поселок Мамакан, грузоподъемность её составляет 30 тонн. Толщина льда на реке Витим порядка полутора метров, - приводят пример в ГУ МЧС по Иркутской области.Как стало известно КП- Иркутск, в Братском районе прошла проверку и была допущена к эксплуатации ледовая переправа от села Ключи-Булак до поселка Харанжино. Здесь ограничение по массе автомобилей - до 10 тонн.А на переправе «Тангуй-Добчур» через Братское водохранилище пройдут машины весом до 15 тонн. Ездить здесь разрешено только днем.Временная трасса в Тайшетском районе у посёлка Старый Акульшет даст возможность переправы через реку Бирюсу. Там допустимая нагрузка составляет 30 тонн.Сейчас в регионе действует 19 ледовых переправ в десяти районах. А всего планируют открыть 55.