Пожилую женщину вытащили из горящего дома в Тайшете полицейские. К патрульным глубокой ночью обратился за помощью житель города. Он и рассказал, что неподалеку горит частный дом. Экипаж ППС, сообщив о ЧП в дежурную часть, немедленно выехал на место.- Увидев охваченный пламенем дом, сотрудник ППС сержант полиции Константин Мусиньян и инспектор ДПС лейтенант полиции Евгений Воронин поспешили на помощь жильцам, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Войдя на территорию усадьбы, они увидели возле дома пожилого мужчину, который сообщил, что внутри осталась его супруга.Все решали секунды. И сотрудники полиции зашли в сильно задымленный дом, нашли пожилую женщину, которая на тот момент находилась в состоянии шока, и эвакуировали из горящего строения. Пенсионеров, оказавшихся ночью на пепелище дома, они отвезли к знакомым. В это время приехавшие пожарные уже потушили пожар.