Оперативный штаб Иркутской области приводит последние данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе на первое января. Так, выяснилось, что пришлось встретить Новый 2021 год в ковидных госпиталях 2617 жителям. Конечно, всех, кого можно было отправить долечиваться домой, на праздник выписали. Но, увы, многим требуется постоянный медицинский контроль и помощь врачей.-Подтвержденных случаев инфицирования 41056, и за прошедшие сутки оно выросло на +271, - приводит данные оперативного штаба пресс-служба правительства Иркутской области. - На первое января выздоровели 36 тысяч 091 человек, это на 283 больше, чем накануне.К сожалению, спасти удается не каждого. От коронавируса скончались 1350 человек, и только в минувшие сутки 13. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 188 человек.