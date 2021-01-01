Пандемия пандемией, а экономику в регионе удалось сохранить. Так, в этом году Иркутская область показала самый высокий результат по выплате \\"13-ой зарплаты\\". На нее, согласно данным опроса службы поиска персонала HeadHunter, претендуют 17%. На втором месте по России -ленинградская область (16%), а средний показатель - около 9%.- Доля тех, кто получит полную премию, выше всего в сфере добычи сырья (27%) и госсекторе (18%), - уточняют КП-Иркутск в пресс-службе HeadHunter Сибирь. - Интересно, что в госсекторе же самая высокая доля тех, кто в этом году останется без премии, хотя обычно ее получает — 18%. Те, в чьих компаниях премию обычно никогда не выплачивают, преобладают в сфере продаж – 67%.Конечно, это свидетельствует о том, что премия достанется не всем и не везде. Так, 51 опрошенных сообщили, что у них на службе по определению нет никакой 13-ой зарплаты, поэтому на дополнительную выплату по итогам года никто не рассчитывает.