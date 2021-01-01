Стало известно, кто имеет право на льготный проезд в электричках Иркутской области с 1 января 2021 года. Министерство соцзащиты Иркутской области сообщило о заключении договора с «Байкальской пригородной пассажирской компанией» о скидках на проезд для ветеранов.- Реабилитированные и признанные пострадавшими от политических репрессий смогут воспользоваться правом бесплатного проезда, - уточняют в пресс-службе минсоцзащиты Иркутской области. - Ветераны труда Иркутской области, труженики тыла, ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, смогут воспользоваться правом в виде оплаты в размере 50 процентов стоимости проезда.Право на льготный проезд в электричках Иркутской области действует с 1 января 2021 года. Как получить льготный билет? Для этого надо обратиться в пригородные железнодорожные кассы и там вам выдадут разовый билет.Для того, чтобы воспользоваться правом на льготный проезд в электричках Иркутской области, нужен паспорт и решение об этом, которое выдает персонально «Управлением социальной защиты населения» по месту жительства.