Отделение ПФР рассказало о пенсии в Иркутской области 2021 и разъясняет о праве выбора способа их доставки.Прежде, чем определяться с тем, как и на что менять способ доставки пенсии, жителям региона надо учесть несколько важных нюансов.Прежде всего, конечно, по закону, выплата пенсии в Иркутской области 2021 обязана производиться строго в текущий месяц.В соответствии с законодательством выплата пенсии, включая её доставку, производится за текущий месяц.Получатели могут выбрать как доставку пособия через почту, так и через отделение банка. При получении необходим паспорт.\\"Выбор организации, через которую будет производиться доставка пенсии, всегда остается за получателем. Заявление может быть представлено пенсионером лично, через доверенное лицо или направлено по почте непосредственно в территориальный орган ПФР, либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), - сообщает пресс-служба ПФР региона. -Конечно, можно это сделать на сайте госуслуг. А что делать, если пенсионер решил получать пособие через банк, с которым договора нет? В этом случае придется подождать три месяца. Этого времени должно хватить, чтобы такое соглашение было заключено. Если этого сделать не удается, пенсионеру предложат договориться с другим учреждением.Один из распространенных вариантов, особенно в селе - получение пенсии в Иркутской области 2021 через почту. У нас в регионе отделения связи доставляют их получателям с 3 по 23 число каждого месяца.Достаточно удобно получать пенсию через банк. Можно делать это как в кассе, так и оформить карту, которая используется в банкомате или мобильном банке. В этом случае отделение ПФР перечисляет банку деньги до 23 числа каждого месяца. На счет деньги поступят либо в тот же день, либо на следующий.Пенсии в Иркутской области 2021: график выплат пенсий и других пособий на декабрь по банкамг. Усть-Илимск и Усть-Илимский 13.01.21г. Бодайбо и Бодайбинский 14.01.21г. Иркутск 14.01.21Иркутский 14.01.21Катангский, Мамско-Чуйский 14.01.21Куйтунский 28.12.20Ольхонский 15.01.21Слюдянский 15.01.21г. Тулун и Тулунский 28.12.20г. Черемхово и Черемховский 28.12.20Усть-Ордынский Бурятский округ 15.01.21Заларинский 16.01.21Усть-Кутский 16.01.21Казачинско-Ленский 16.01.21Киренский 16.01.21г. Усолье-Сибирское и Усольский 16.01.21Нижнеудинский 28.12.20Усть-Удинский 17.01.21Чунский 28.12.20г. Братск и Братский 18.01.21г. Саянск, г. Зима и Зиминский 28.12.20Тайшетский 28.12.20Шелеховский 23.01.21Нижнеилимский 23.01.21г. Ангарск 23.01.21Балаганский 23.01.21Качугский 23.01.21