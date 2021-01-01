Елка играет гирляндами, во дворах взрывают фейерверки. Но есть и еще и яркие звездочки, которые красиво падают и гаснут в небе. Поток Квадрантиды в январе 2021 года в Иркутске наблюдать можно уже с начала года. конечно, много звезд с неба не посыплется, этот поток считается весьма средний по интенсивности - до 40 метеоров в час. Но, тем не менее, красиво!Максимум метеорного потока звездопада Квадрантиды приходится на ночь с 3 на 4 января, хотя для того, чтобы поглазеть на небо, можно выбрать любой ясный день до 5 января ( жаль, что это значит гарантированно сильный мороз).Так, что если решите смотреть звездопад Квадрантиды – одевайтесь теплее, берите термосы с горячим чаем. И лучше всего смотреть падения метеоров лучше за городом, где нет искусственных «огней». Успевайте загадывать желания.СПРАВКА КПМетеорный поток Квадрантиды можно видеть ежегодно, как правило между 28 декабря и 7 января. В ночь на 4 января, если повезет с погодой и небо будет ясным, можно будет увидеть до 120 падающих звёзд в час, без телескопов и другой оптики.