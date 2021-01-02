Пожар унес жизни двух человек в деревне Столбова Иркутского района утром 2 января. Причины возгорания сейчас выясняют дознаватели МЧС России. Огонь разгорелся в двухквартирном деревянном доме.И, к несчастью, это не первые жертвы стихии в этом 2021 году. С начала года на пожарах в регионе погибли уже пять человек. Кроме этих двух, возгорания стали причиной смерти в Иркутске – огонь вспыхнул в доме на улице Захарова, в поселке Игнино и в деревне Красный Яр Куйтунского района.Как отмечают спасатели, из-за морозов участились случаи коротких замыканий из-за перегрузки сетей, которые становятся причиной пожаров. Также отмечаются возгорания из-за неисправных обогревателей, усиленной топки печей.«Оставление без присмотра включённых электроприборов, в том числе по ночам, приводит к гибели на пожарах людей в состоянии сна», - предупреждают сотрудники МЧС России по Иркутской области.В связи с праздничными днями в области действует особый противопожарный режим. Все службы спасения находятся в состоянии повышенной готовности.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08