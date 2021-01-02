Спасатели Иркутской области предупреждают сибиряков о непогоде. Метель, снег и сильный ветер накроют наш регион в ближайшие два дня – 3 и 4 января. Особенно сильные они ожидаются в западных и северо-западных районах. Преимущественно на территории всей области пойдет снег: местами - небольшой, местами – умеренный.- Ветер местами достигнет 14 м/с, днем в западных и северо-западных районах в основном будет 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метели, - сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.По ночам в Приангарье ожидается – 26…-31 градус, где-то столбики уличных термометров опустятся до -36…-41. Днем в регионе от -18 до -23, в низменностях – до -33.Погода в Иркутске будет немного благоприятней. Так, если ночью еще сохранятся -27…-29, то днем уже потеплеет до -20…-22. Также метеорологи прогнозируют снег, ветер с северо-запада 4-9 м/с.На Байкале ближайшие два дня – 3 и 4 января – также снег, туман по утрам, ветер 6-11 с порывами до 18 м/с. По ночам по берегам священного моря от -23 до -28, местами -14..-19. Днем синоптики обещают -12…-17. Однако, если небо затянут облака, показатели уличных термометров опустятся до -18…-23.НА ЗАМЕТКУ!Что делать при неблагоприятном прогнозе погоды: рекомендации МЧС- проверить состояние электропроводки, не допускать нагрузки на сеть;- проверить печи, если таковые имеются в доме, заделать трещины, провести проверку дымохода, обязателен предтопочный лист, на котором нельзя хранить дрова и другие вещи;- не оставляйте без присмотра ни электроприборы, ни печи;- отлижите дальние поездки, туристы не выходите в походы;- держите всегда средства связи при себе, запасайтесь теплыми вещами, горячим чаем и едой.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08