«Иркутяне легко узнают эти места. Садоводство на островах Ангары и Байкал. Но что для жителей Иркутской области привычно, для остальных россиян – уникально», - подписал снимки фотографов Андрея Белавина и Рустама Шагиморданова, опубликованные в аккаунте в Инстаграм губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - «Сам живу в Сибири больше года. И за это время успел ее полюбить. Больше скажу, таких сказочных пейзажей я нигде не видел».Одна их фотографий – «Лапландия в центре Иркутска» - накануне стала фаворитом фотоконкурса «Россия, которую вы еще не видели», проводимого National geographic Россия. В соревновании лучших видов нашей Родины есть еще немало снимков из нашего региона и все очень красивы - памятник Александру III, \\"Сибирский закат\\", \\"Могучая река\\" , \\"Хмурый Иркутск\\", \\"Сибирский Петербург\\", \\"Туманная Ангара\\" и другие. Итоги \\"соревнования\\" пока не подведены, прием работ продолжается до 21 января.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08