Полицейские Иркутской области предупреждают сибиряков, что аферисты разрабатывают все новые схемы мошенничеств, единственная защита от которых – не диктовать никаких данных, не переводить деньги на другие счета, какими бы «безопасными» по уверению звонивших они не были. Так накануне жителю Усолья-Сибирского позвонили «сотрудники банка», сообщили, что с его карты пытаются снять деньги, надо их «обезопасить» - перевести на другой счет.- Сейчас вам позвонят сотрудники правоохранительных органов и подтвердят это, - заверили аферисты 49-летнего мужчину.И действительно, вскоре раздался звонок от «полиции». Даже номер был похож на официальный номер ведомства из Иркутска. Усольчанин поверил звонившим, отправился к банкомату и перевел на счета аферистов 190 000 рублей.«Когда потерпевший решил перепроверить информацию и сам обратился к правоохранителям, осознал, что злоумышленники, используя подменный номер, похитили его сбережения», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08